Отримання українській пенсії жителями ОРДЛО можливе навіть після смерті

Принаймні, таку послугу обіцяють мешканцям окупованих територій.

Відповідний фотодоказ опублікував у своєму телеграм-каналі блогер Злісний Укр Донецька.

На знімку: оголошення про отримання української пенсії недієздатними, інвалідами, пенсіонерами та чорнобильцями з виїздом або без виїзду на територію України. Причому йдеться про отримання пенсії й після смерті.

«Коли все добре», – підписав знімок блогер.

Відзначимо, що, навіть завзяті любителі «руського миру», які щосили ненавидять Україну, не гребують їздити на підконтрольну Києву територію, щоб отримати пенсії і соціальні виплати, тому що їм «винні».

Раніше ми розповідали про те, що отримання російської та української пенсій, якими примудрялися розжитися в ОРДЛО особливо жваві громадяни, скоро стане історією.

У Росії підготували жителям окупованих територій Донбасу новий «сюрприз». Ті, хто розраховував після отримання паспорта РФ на «жирну» російську пенсію і додаток до неї у вигляді пенсії з України, будуть дуже розчаровані.

Спочатку пенсіонерам, які отримали паспорти з двоголовим орлом, призначать мінімальну пенсію у розмірі вісім тисяч рублів. Далі – півроку очікування. За цей час Пенсійний фонд РФ надішле запит українським колегам з даними новоспеченого російського пенсіонера і проханням підтвердити трудовий стаж, зазначений у трудовій книжці.

«Ось після підтвердження з України вашого стажу, у відповідності з рівнем вашої зарплати і нормами нарахування пенсії в РФ вам і буде призначена російська пенсія. При цьому, як раніше, дві пенсії ви отримувати не будете. Тільки одну!», – йдеться у ЗМІ.

Нагадаємо, Донбас набрид Путіну, мета в Україні змінилася.

Як повідомляла Politeka, діти приїхали з Луганська до Києва і приголомшили сказаним.

Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».