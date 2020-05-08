Отримання українській пенсії жителями ОРДЛО можливе навіть після смерті
Принаймні, таку послугу обіцяють мешканцям окупованих територій.
Відповідний фотодоказ опублікував у своєму телеграм-каналі блогер Злісний Укр Донецька.
На знімку: оголошення про отримання української пенсії недієздатними, інвалідами, пенсіонерами та чорнобильцями з виїздом або без виїзду на територію України. Причому йдеться про отримання пенсії й після смерті.
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«Коли все добре», – підписав знімок блогер.
Відзначимо, що, навіть завзяті любителі «руського миру», які щосили ненавидять Україну, не гребують їздити на підконтрольну Києву територію, щоб отримати пенсії і соціальні виплати, тому що їм «винні».
Раніше ми розповідали про те, що отримання російської та української пенсій, якими примудрялися розжитися в ОРДЛО особливо жваві громадяни, скоро стане історією.
У Росії підготували жителям окупованих територій Донбасу новий «сюрприз». Ті, хто розраховував після отримання паспорта РФ на «жирну» російську пенсію і додаток до неї у вигляді пенсії з України, будуть дуже розчаровані.
Спочатку пенсіонерам, які отримали паспорти з двоголовим орлом, призначать мінімальну пенсію у розмірі вісім тисяч рублів. Далі – півроку очікування. За цей час Пенсійний фонд РФ надішле запит українським колегам з даними новоспеченого російського пенсіонера і проханням підтвердити трудовий стаж, зазначений у трудовій книжці.
«Ось після підтвердження з України вашого стажу, у відповідності з рівнем вашої зарплати і нормами нарахування пенсії в РФ вам і буде призначена російська пенсія. При цьому, як раніше, дві пенсії ви отримувати не будете. Тільки одну!», – йдеться у ЗМІ.
Нагадаємо, Донбас набрид Путіну, мета в Україні змінилася.
Як повідомляла Politeka, діти приїхали з Луганська до Києва і приголомшили сказаним.
Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».