Корабли Об'єднаних сил відкрили вогонь в Азовському морі

Про це в п'ятницю, 8 травня, повідомили у прес-центр штабу ООС на сторінці в Facebook. Також там було опубліковано відео. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

Корабельно-катерна підрозділу відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.

У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС України "Лубни" і корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони в складі корабля "Донбас" і двох катерів.

Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил і Державної прикордонної служби вчасно знищили умовний ворожий десант і не допустили прориву противника вглиб оборони.

Нагадаємо, 4 травня Флагман українського флоту фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів ракетні стрільби в Чорному морі.

При цьому українські військові помітили танкер Росії в районі Голіцинських газових родовищ. Російський корабель спустив триколор з флагштока, щоб його не зафіксували українські моряки.

Таким чином, Росія пішла на порушення міжнародного морського права, зокрема її присутність кораблів в окупованих і стратегічно важливих районах.

Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря. У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС ЗС України «Лубни» та корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони у складі корабля «Донбас» та двох катерів. Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант та не допустили прориву противника вглиб оборони. Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Freitag, 8. Mai 2020

Нагадаємо, військову базу НАТО хочуть створити у Маріуполі, перші деталі: «в РФ станеться розрив сил».

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