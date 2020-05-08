Корабли Об'єднаних сил відкрили вогонь в Азовському морі
Про це в п'ятницю, 8 травня, повідомили у прес-центр штабу ООС на сторінці в Facebook. Також там було опубліковано відео. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)
Корабельно-катерна підрозділу відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.
У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС України "Лубни" і корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони в складі корабля "Донбас" і двох катерів.
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Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил і Державної прикордонної служби вчасно знищили умовний ворожий десант і не допустили прориву противника вглиб оборони.
Нагадаємо, 4 травня Флагман українського флоту фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів ракетні стрільби в Чорному морі.
При цьому українські військові помітили танкер Росії в районі Голіцинських газових родовищ. Російський корабель спустив триколор з флагштока, щоб його не зафіксували українські моряки.
Таким чином, Росія пішла на порушення міжнародного морського права, зокрема її присутність кораблів в окупованих і стратегічно важливих районах.
Нагадаємо, військову базу НАТО хочуть створити у Маріуполі, перші деталі: «в РФ станеться розрив сил».
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