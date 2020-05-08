Корабли Объединенных сил открыли огонь в Азовском море

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook. Также там было опубликовано видео. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Корабельно-катерные подразделения отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря.

В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров.

Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны.

Напомним, 4 мая Флагман украинского флота, фрегат "Гетьман Сагайдачный" провел ракетные стрельбы в Черном море.

При этом украинские военные заметили танкер России в районе Голицынских газовых месторождений. Российский корабль спустил триколор с флагштока, чтобы его не зафиксировали украинские моряки.

Таким образом, Россия пошла на нарушение международного морского права, в частности присутствие ее кораблей в оккупированных и стратегически важных районах.

Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря. У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС ЗС України «Лубни» та корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони у складі корабля «Донбас» та двох катерів. Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант та не допустили прориву противника вглиб оборони. Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Freitag, 8. Mai 2020

Напомним, военную базу НАТО хотят создать в Мариуполе, первые детали: «в РФ случится разрыв скреп».

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