Корабли Объединенных сил открыли огонь в Азовском море
Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook. Также там было опубликовано видео. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
Корабельно-катерные подразделения отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря.
В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров.
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Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны.
Напомним, 4 мая Флагман украинского флота, фрегат "Гетьман Сагайдачный" провел ракетные стрельбы в Черном море.
При этом украинские военные заметили танкер России в районе Голицынских газовых месторождений. Российский корабль спустил триколор с флагштока, чтобы его не зафиксировали украинские моряки.
Таким образом, Россия пошла на нарушение международного морского права, в частности присутствие ее кораблей в оккупированных и стратегически важных районах.
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