Погода в Україні 10 травня здивує несподіваною зміною, замість дощів з грозами повітря різко прогріється
Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.
Так, дощі пройдуть лише в одному регіоні, але він не буде сильним.
На західній Україні очікується від 20 до 25 градусів тепла. Вночі повітря охолоне до 6-10 градусів.
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Схожою ситуація буде і на півночі країни. Вдень українцям варто очікувати 18-20 градусів за Цельсієм. А от вночі різко похолодає: 6-10 градусів.
У центральних регіонах хмарність супроводжуватиметься денними 17-21 градус за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра покаже від 6 до 9 за Цельсієм.
На півдні України варто очікувати 17-21 градусів, хоча вночі буде відносно холодно: від 7 до 10 зі знаком "плюс".
А от на сході України сьогодні дощитиме. Опади вкриють Луганську область. У нічний час сток буде 5-7 за Цельсієм, а вдень повітря прогріється до 16-20 градусів.
У той же час в Києві і області, стверджують синоптики, буде хмарно і без опадів. Вдень на вулиці варто очікувати 18-20 тепла. Вночі похолодає до 6-9 вище нуля.
Синоптики прогнозують, що 10 травня в більшості східних, а також Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях буде підвищений рівень пожежної небезпеки.
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