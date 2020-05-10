Погода в Україні 10 травня здивує несподіваною зміною, замість дощів з грозами повітря різко прогріється

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.

Так, дощі пройдуть лише в одному регіоні, але він не буде сильним.

На західній Україні очікується від 20 до 25 градусів тепла. Вночі повітря охолоне до 6-10 градусів.

Схожою ситуація буде і на півночі країни. Вдень українцям варто очікувати 18-20 градусів за Цельсієм. А от вночі різко похолодає: 6-10 градусів.

У центральних регіонах хмарність супроводжуватиметься денними 17-21 градус за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра покаже від 6 до 9 за Цельсієм.

На півдні України варто очікувати 17-21 градусів, хоча вночі буде відносно холодно: від 7 до 10 зі знаком "плюс".

А от на сході України сьогодні дощитиме. Опади вкриють Луганську область. У нічний час сток буде 5-7 за Цельсієм, а вдень повітря прогріється до 16-20 градусів.

У той же час в Києві і області, стверджують синоптики, буде хмарно і без опадів. Вдень на вулиці варто очікувати 18-20 тепла. Вночі похолодає до 6-9 вище нуля.

Синоптики прогнозують, що 10 травня в більшості східних, а також Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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