Погода в Україні 13 травня здивує несподіваними змінами, однак в одному регіоні все ж таки пройдуть дощі
Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Так, на півночі України будуть денні 13-16 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 2-5 тепла. Опадів очікувати не варто, хоча небо затягне хмарами.
У центральних регіонах сьогодні також буде хмарно, однак повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. Вночі стовпчик термометра покаже від 3 до 5 градусів вище нуля.
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На півдні України варто очікувати від 14 до 18 градусів. Хмарність супроводжуватиметься нічними 4-7 градусами.
Українцям зі сходу країни варто готуватися до 14-17 тепла вдень. Небо затягне хмарами, проте дощів не передбачається. Вночі синоптики прогнозують 5-8 за Цельсієм.
А ось на західній Україні будуть невеликі дощі. Вони накриють Закарпатті. Однак це не завадить повітрю прогрітися до 14-16 градусів. Вночі в регіоні буде невеликий «мінус»: від -1 до -3 морозу.
«…13 травня в більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3 (II рівень небезпеки, оранжевий), в північних і центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на грунті 0-5 (І рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, погода остаточно з'їхала з глузду, дощі вдарять тільки по одній області.
Як повідомляла Politeka, погода не втомлюється кошмарити українців, попередження синоптиків.
Також Politeka писала, що погода готує новий розворот, українців попередили про небезпеку.