Боксер повинен розуміти, до яких наслідків приведуть його слова

Український чемпіон-важкоатлет Олександр Усик може бути несвідомо завербований спецслужбами країни-агресора

Подібну заяву в ефірі українського телеканалу зробив волонтер, блогер і заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай, передає Politeka.net.

Зокрема, він вирішив прокоментувати зйомки боксера Олександра Усика в російському пропагандистському фільмі, який спонсорувала РПЦ.

"Я не знайомий з ним особисто і не знаю його як людину. Але однозначно можу говорити, що не поважаю його вчинок – зйомки в цьому абсолютно пропагандистському ролику", - заявив Мирослав Гай в ефірі телеканалу.

Також він припустив, що українського чемпіона-важкоатлета могли завербувати ворожі спецслужби.

"Маючи певний досвід протидії інформаційно-психологічним операціям Російської Федерації, у мене є підозра, що Усик свідомо чи несвідомо був завербований спецслужбами РФ. Це ніяке не звинувачення, не означає, що він якийсь спеціальний агент. Може, він несвідомо... Але я не думаю, що він зовсім дурним, щоб не розуміти, до чого приводять його заяви", - підкреслив волонтер Мирослав Гай в ефірі.

Відзначимо, що мова йде про фільм про російський монастир Корсунська пустель, в якому Олександр Усик знявся разом зі своїм кумом Василем Ломаченком.

Крім українських боксерів, у зйомках брали участь російський боксер Олександр Трубников і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров.

У тому ж фільмі Ломаченко заявив, що вважає українців, росіян і білорусів єдиним народом.

Вже після виходу скандального фільму Олександр Усик записав звернення і заявив, що не збирається виїжджати з України.

«Моя країна – Україна. Якщо б я хотів кудись поїхати, то я б це вже давно зробив. Я не хочу нікуди їхати, і ви мене звідси не виженете. Тому що це моя країна. Не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте український народ. Ми – українці. Ми не малороси, ми не сепаратисти», - підсумував скандальний боксер.

Нагадаємо, Усик поплатився за загрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая.

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не дізнатися.

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченку збираються видати паспорти РФ, офіційна заява.