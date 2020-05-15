Нардеп від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про НП, від якої постраждала просто у Верховній Раді
Подробицями інциденту вона поділилася в коментарі КП.
У нардепа викрали новий робочий планшет з клавіатурою, вартість якого складає 28 999 гривень (1 200 доларів США). Девайс був абсолютно новий і депутат жодного разу ним не скористалася.
«Це той самий службовий депутатський ноутбук, який видавали всім. Я навіть не встигла їм скористатися, я його ні разу не відкривала. Я так думаю, його вкрали відразу після того, як я його занесла до кабінету, після того, як мені його видали», - розповіла нардеп.
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В апараті парламенту їй порадили звернутися поліцію.
«Я виявила пропажу досить тривалий час назад. Що стосується цього випадку, то він трохи дивний тому, що вже після того як надійшла заява в поліцію, моєї помічниці, яка є заявником з цього питання, оскільки вона виявила його пропажу, почали телефонувати з ломбарду і говорити, що вони раптово знайшли мій депутатський ноутбук (планшет з клавіатурою, - Ред)», - розповіла Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо, раніше нардеп від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк оскандалилася дивним заявою про смертельне китайському вірус.
Василевська-Смаглюк не впевнена в тому, що вірус дійсно представляє таку велику небезпеку. При цьому, за її словами, вона не єдина, хто дотримується такої позиції в «Слузі народу».
На її думку, «це маркетинговий хід, щоб продати більше масок».
У той же час вона заявила, що і сама навіщо-то запаслася спеціальними респіраторами, витративши 150 гривень на 10 штук.
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Як повідомляла Politeka, Ігор Лесев жорстко розкритикував депутатку з партії Зеленського: "Сама ж про це повискувала".
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