Нардеп от фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк рассказала о происшествии, от которого пострадала просто в Верховной Раде

Подробностями инцидента она поделилась в комментарии КП.

У нардепа похитили новый рабочий планшет с клавиатурой, стоимость которого соствляет 28 999 гривен (1 200 долларов США). Девайс был абсолютно новый и депутат ни разу им не воспользовалась.

«Это тот самый служебный депутатский ноутбук, который выдавали всем. Я даже не успела им воспользоваться, я его ни разу не открывала. Я так думаю его украли сразу после того, как я его занесла в кабинет, после того, как мне его выдали», - рассказала нардеп.

В аппарате парламента ей посоветовали обратиться полицию.

«Я обнаружила пропажу достаточно длительное время назад. Что касается этого случая, то он немного странный потому, что уже после того как поступило заявление в полицию, моей помощнице, которая является заявителем по этому вопросу, поскольку она обнаружила его пропажу, начали звонить из ломбарда и говорить, что они внезапно нашли мой депутатский ноутбук (планшет с клавиатурой, - Ред)», - рассказала Василевская-Смаглюк.

Напомним, ранее нардеп от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк оскандалилась странным заявлением о смертельном китайском вирусе.

Василевская-Смаглюк не уверена в том, что вирус действительно представляет такую большую опасность. При этом, по ее словам, она не единственная, кто придерживается такой позиции в «Слуге народа».

По ее мнению, «это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок».

В то же время она не заявила, что и сама зачем-то запаслась специальными респираторами, потратив 150 гривен на 10 штук.

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