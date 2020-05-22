Українців сколихнуло заяву про те, що нардепи вирішили дати добро на злом квартир українців без рішення суду

Про це йдеться в проекті закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг", який Верховна Рада ухвалила за основу.

За ухвалення законопроекту №2458 в першому читанні проголосували 239 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначено, що проект документа покликаний врегулювати питання перехідного періоду в зв'язку з введенням в дію закону україни "Про житлово-комунальні послуги" з 1 травня 2019 року і необхідністю прийняття співвласниками багатоквартирних будинків рішень про моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг.

Серед іншого, законопроектом пропонується внести зміни до ч. 4 ст. 29 закону україни "Про житлово-комунальні послуги", дозволивши доступ до житла чи іншого об'єкта нерухомого майна без отримання згоди її власника (користувача) (несанкціонований доступ) для обмеження (припинення) надання комунальної послуги.

Також встановлюється, що "несанкціонований доступ до житла, іншого об'єкта нерухомого майна для обмеження (припинення) надання комунальної послуги здійснюється без отримання згоди її власника (користувача), якщо такий власник (користувач) відмовляється допустити в належне йому житло (інший об'єкт нерухомого майна) представника виконавця".

Раніше можливість несанкціонованого доступу у житло була передбачена лише у невідкладних випадках, пов'язаних з необхідністю порятунку життя і здоров'я людей або майна, у разі аварії. Тепер проникнення в житло без згоди власника також запропоновано дозволити "для обмеження (припинення) надання комунальної послуги".

При цьому Головне експертне управління Верховної Ради у своїх висновках зазначає, що пропозиція про можливість несанкціонованого доступу до житла суперечить ст. 30 Конституції щодо недоторканності житла. Крім того, положення не узгоджується також ч. 1 ст. 233 Кримінально-процесуального кодексу України.

Крім того, законопроектом пропонується дозволити органам місцевого самоврядування приймати рішення про початок та закінчення опалювального періоду.

Також передбачена можливість включення до складу послуги з управління багатоквартирним будинком "інших робіт (послуг), погоджених сторонами договору". На думку ГНЕУ, це закладає ризик потенційних конфліктів між управителем багатоквартирного будинку та його співвласниками.

Крім того, передбачається ряд нововведень при встановленні тарифів на управління багатоквартирним будинком, а також встановити, що тарифи на опалення повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність підприємства.

Зазначимо, українці різко відреагували на даний законопроект. Однак думки розділилися. Хтось вважає такі нововведення не чим іншим, як бандитизмом. У той же час інші вважають несправедливою ситуацію, коли одні платять за комунальні, а інші ні.

«Це повернення в 90-е. Бандюки або сміття будуть ломитися в квартири під виглядом комунальників під приводом несплати за комунальні послуги. Притому без суду і слідства. Особливо коли зараз часто-густо комунальники самі помиляються в підрахунках і квитанціях», «Експериментують з терпінням народу», «Все цінне у народу забрали, залишилося забрати останнє – квартири», «Копіюють рашку», «Зайти в квартиру через комунальні борги господаря можна тільки за рішенням суду, нехай навіть українського, а суду-а-а! Без рішення суду-звичайний бандитизм влади», «Першого, хто вломитися, вбити встигну, ну а далі, як Бог дасть», «Так, сокири тепер розкуплять», - пишуть в мережі.

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