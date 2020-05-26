Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, в якому випадку Україна не зіткнеться з другою хвилею захворюваності китайським вірусом

За словами медика, уникнути другої хвилі захворюваності можна тільки у двох випадках. Так, це відбудеться, якщо вірус втратить агресивність і рівень зараження піде на спад; а також якщо у 95% населення сформується колективний імунітет після вакцинації.

Поки не будуть дотримані дві умови, можна не чекати, що вірус перестане циркулювати в Україні та світі, пише УНІАН. Спалахи китайського вірусу будуть фіксуватися і далі, а пандемія так і не завершиться.

Зараз головна мета - не допустити зростання захворюваності, зокрема, в Україні. За словами Ляшка, в нашій країні вже перейшли від стратегії зниження захворюваності до стратегії стримування.

Як зазначив Ляшко, судячи з того рівня захворюваності, який у нас реєструється щодня протягом місяця, ми показуємо, що система охорони здоров'я готова і справляється з викликами.

Так, Моз аналізує ситуацію з вірусом у країн-сусідів, наприклад, у Польщі, де спостерігається схожа динаміка епідемії з Україною.

У Польщі захворюваність іде вперед на два тижні, а там вже 48 днів стабільна тенденція.

Оскільки утримувати людей на карантині довше, дуже важко з різних причин, тому і йде порівняння епідемічної складової з економічною.

В Україні йде пошук балансу, паралельно визначаючи, як це впливає на зростання або зниження захворюваності.

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