Заслужена артистка України Анастасія Приходько висловилася про своє ставлення до Росії

Свій коментар вона дала в інтерв'ю виданню "Бульвар Гордона"

За її словами, раніше у неї були прекрасні стосунки з російськими колегами, але після початку конфлікту на Донбасі все змінилося.

"Я підтримую свою батьківщину, своїх солдатів, своїх людей, і ніщо мене не змусить думати інакше... Ми були з однієї когорти, всі спілкувалися. Але після того як я вирішила, що мені від Росії більше нічого не треба, на мене посипалася маса коментарів зі словами: "Повія, щоб ти здохла, а ваша країна розвалилася!" Для кого я поїду співати? Гроші? Все не заробиш. А от репутацію повії – в одну мить. Для чого я тоді вісім років намагалася і будувала свою кар'єру? Щоб їм догодити? Та пішли вони всі в ж**у! Після тих образливих слів, які вони висловили в мою адресу, я не можу сказати про них нічого хорошого", – заявила співачка.

Крім того, Приходько запевнила, що Росія для неї закрита.



"Мені байдуже, що вони (росіяни - ред.) про мене думають. А я буду ставитися до них так, як вони цього заслуговують. Раніше ми віталися, спілкувалися, а зараз – до побачення. Росія для мене закрита, не знаю, що повинно статися, щоб щось змінилося в моїй голові, ніякі гроші світу мене не змусять віддати все те, що я зробила тут", - зазначила співачка.

До речі, радянський і російський співак Лев Лещенко зробив скандальну заяву про Україну

Лев Лещенко підписав лист на підтримку дій Путіна по анексії Криму. Вважає псевдореферндум, який відбувся на півострові, "свідомим вибором кримчан". І зовсім не розуміє, у чому Україна звинувачує Росію.

До всього іншого, він виправдовував свій підпис кремлівської байкою про утиски російської мови в Україні, якою користуються багато пропагандисти Російської Федерації.

"Мене турбує наявність праворадикальної екстремістської групи, яка диктує умови - це раз. Це є. Мене турбує неможливість людей говорити російською мовою. І не треба мені говорити, що цього немає. Тому що я знаю чудово, тому що я і на заході був", - заявляв Лещенко.

Співак зазначив, що його ранок починається з газети, і він стежить за новинами, а головне - довіряє російським ЗМІ.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

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