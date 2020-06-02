Ймовірність широкомасштабної війни з Росією прокоментував віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

Таку заяву він зробив в ефірі одного з українських телеканалів.

На його думку, просування російських військ вглиб української території не відбудеться.

Рєзніков вважає, що повномасштабного вторгнення військ Путіна в умовах пандемії та економічної кризи не буде.

"В Україні з 2014 року триває війна. Великих загроз важко придумати. Я думаю, що нам не треба нічого боятися, треба сідати за стіл як країна, яка буде вимагати відновлення довіри. Більшої загрози я не бачу. Просування російських військ глибше на територію України я вже не бачу як загрозу, тому що 350 тисяч українських військових пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіють, в тому числі багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни бути на сьогоднішній день не може", - сказав Рєзніков.

Віце-прем'єр-міністр додав, що "Україна живе з цим викликом шість років і своєю кров'ю платить за спокій Європи".

Додамо також, днями можливості повномасштабного впровадження в Україну армії Росії оцінив Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.

«Потрібно розуміти, що у Путіна прямо горить зараз. Йому потрібно здатися росіянам успішним і серйозним «мачо», яким він був в їх очі 6 років тому, коли захопив Крим і частину Донбасу. Він буде шукати певного роду ситуацію. Йому потрібно створити подію, щоб народ Росії повірив йому», — заявив він.

Чубаров додав, що не дивлячись на це не вважає, що повномасштабне вторгнення загрожує Україні найближчим часом.

«Тим не менше я не думаю, що Росія може напасти на Україну з боку Криму. Навряд чи буде повномасштабне вторгнення. Це дуже непросто здійснити особливо з південної сторони України, де вона з'єднана з півостровом. Шлях там досить вузький. Просуватися там ой як нелегко», — сказав політик.

Разом з тим Він додав, що Кремль, швидше за все, буде задіяти авіацію в акваторії Чорного моря. Він послався на те, що кораблі НАТО в Чорному морі зменшили свою присутність, і в даний момент контроль Заходу ослаб. Саме це і може стати козирною картою Путіна.

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