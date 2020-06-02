Державна прикордонна служба озвучила важливе попередження для українців

Наголошується, що українці не можуть використовувати електронний паспорт для перетину державного кордону, зазначається на сайті відомства.

Таким чином, інформацію про нові правила перетину кордону спростували.

У Держприкордонслужбі нагадали, що згідно з постановою уряду, е-паспорта в додатку "Дія" є цифровими аналогами паперових документів.

Особливу актуальність ця норма має в умовах карантину, оскільки цифрові паспорта можна використовувати тільки всередині країни.

Проте жоден із пунктів рішення уряду, не передбачає можливості пред'явлення е-паспорта для виїзду за кордон. Тому з таким документом з країни не випустять.

"На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України тільки за наявності необхідних паспортних документів, в т. ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон і паспорта громадянина України, визначених законодавством України, що регламентує оформлення громадян на кордоні", - йдеться в повідомленні.

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