Водіїв, які перевищили швидкість, зафіксувала система відеокамер, що запрацювала в Україні з 1 червня

Як передає Politeka.net, список штрафників за 2 червня оприлюднив у себе на ФБ-сторінці заступник голови МВС Антон Геращенко.

За його словами, мова про тих "потенційних вбивць на дорозі", які гнали зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину.

Геращенко зазначив, що поважаючи персональні дані власників авто, залишені лише дві з чотирьох літер і цифри номерних знаків.

"Якщо у Вас є знайомий з такою комбінацією перших літер і цифр авто, запитайте його, будь ласка, - чи це не ти, дорогий, проїхав 2 червня зі швидкістю понад 170 км/год, наражаючи на небезпеку себе і оточуючих? І якщо це були ваші знайомі, то, по-перше, попросіть їх не їздити так швидко, а по-друге, попередьте знайомих, що незабаром до них прийде лист із штрафом за перевищення швидкості", - резюмував Геращенко.

Українці активно коментують цей пост:

"зробіть вищими штрафи"

"Добре, що мій АвтоЗаз Sens фізично не може розігнатися більше 110 км/год"

"З такими номерами вони просто будуть вважати це платою за проїзд по швидкісній трасі Київ-Харків або Київ-Чоп"

"Чимало"

"Ні одного донецького, прям соромно за земляків"

Також заступник міністра опублікував фото машини-"рекордсмена", водій якої промчав 2 червня зі швидкістю 210 км/год по трасі Київ - Харків. Порушник повинен буде сплатити 510 гривень штрафу.

Нагадаємо, 1 червня в столиці та Київській області запрацювали перші 50 систем фото і відеофіксації порушень ПДР в країні. Системи встановлені в місцях, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди з трагічними наслідками. Поступово подібні камери з'являться у всіх областях.

Для початку системи фіксують лише перевищення швидкості, але незабаром до цього додадуть ще проїзд на "червоне світло", виїзд на смугу руху громадського транспорту, зустрічну смугу і т. д.

Також ми писали, в Україні мають намір ввести нові штрафи - від 3 230 до 85 000 гривень, що стосуються вантажного транспорту. Йдеться про систему, яка вже успішно впроваджена в Євросоюзі, - про плату за користування автомобільними дорогами для вантажного транспорту з дозволеною загальною масою понад 12 тонн і більше.

Законопроекти з цього питання вже зареєстровані в Раді. І хоч тарифи ще не встановлені, але штрафи, як бачимо, вже визначені.