Стало відомо, які обмеження для закладів громадського харчування були скасовані

Про це пише Politeka.net.

Відповідне рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів.

Зокрема, закладам громадського харчування дозволять приймати клієнтів не лише на літніх майданчиках, але і всередині приміщення.

"Також ми хочемо, щоб з 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів усередині закладів. Звичайно, всі правила по дистанції і дезінфекції повинні виконуватися. Я бачу, що у нас в цьому питанні є нормальний діалог з бізнесом. Тому проблем, впевнений, не буде", – Шмигаль повідомив під час засідання.

У затвердженому Кабінетом міністрів документі йдеться, що дистанція між відвідувачами таких закладів повинна дотримуватися не менше 1,5 метра, а також відвідувачі зобов'язані сидіти за столиками в кількості не більше 4-х чоловік, не рахуючи дітей.

При цьому персонал закладу громадського харчування повинен мати засоби захисту - маски та рукавички. Це вимога залишається обов'язковим і незмінним.

Також під час засідання були озвучені дати запуску авіасполучення.

"У більшості регіонів ситуація повністю контрольована. ... З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти. З 15 червня – міжнародне авіасполучення", – додав Шмигаль.

Крім цього, Кабінет міністрів дозволив перевозити пасажирів на легкових автомобілях.

"Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволено в кількості до 5 осіб, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років)", – йдеться у повідомленні.

Але в уряді додали, що карантин знову можуть посилити, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться.

"У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показниками для ослаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ та НС зобов'язана зібратися позачергово і скасувати ослаблення деяких карантинних обмежень", – додав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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