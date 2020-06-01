Украина не будет пытаться создать вакцину от смертоносного китайского вируса, который бушует в мире

О планах нашей страны по разработке собственной вакцины рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода. Он заявил, что сейчас у Украины нет лабораторных мощностей для работы над созданием вакцины.

Ляшко уточнил, что Минздрав уже обращался к Академии медицинских наук и Академии наук на тему возможности разработки вакцины, но получил только отрицательные ответы. Ляшко уточнил, что для создания вакцины в Украине нужно сначала выделить деньги для наращивания лабораторных мощностей, которые позволят проводить такие исследования.

Несмотря на то, что на отечественную вакцину надеяться на приходится, Ляшко уточнил, что Украина должна формировать коллективный иммунитет к вирусу искусственным путем – с помощью вакцинации.

«Чтобы был коллективный иммунитет, нужно, чтобы 95% людей переболели. У нас же идет стратегия сдерживания. Мы сейчас должны найти баланс, чтобы работала нормально система здравоохранения и параллельно чтобы могла восстанавливаться экономика. Одно без другого не сработает. Сегодня мы держим ситуацию под контролем. Количество больных не превышает 1%, поэтому мы не можем говорить о том, что будем формировать коллективный иммунитет», - рассказал главный санитарный врач в эфире канала «Украина 24».

Он назвал планы по формированию коллективного иммунитета путем массового переноса болезни «подходом средневековья» и подчеркнул, что от него уже отказались все страны, даже Швеция, признавшая его ошибочным.

«От него отказались все, даже Швеция, которая сначала собиралась идти таким путем, но потом признала, что он ошибочен. Но такая практика в прошлом. О коллективном иммунитете будем говорить, когда появится вакцина», - заявил Ляшко.

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