Стало известно, какие ограничения для заведений общественного питания были отменены

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания Кабинета министров.

В частности, заведениям общественного питания разрешат принимать клиентов не только на летних площадках, но и внутри помещения.

"Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений. Конечно, все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться. Я вижу, что у нас в этом вопросе есть нормальный диалог с бизнесом. Поэтому проблем, уверен, не будет", – сообщил Шмыгаль во время заседания.

В утвержденном Кабинетом министров документе говорится, что дистанция между посетителями зтаких заведений должна соблюдаться не менее 1,5 метра, а также посетители обязаны сидеть за столиками в количестве не больше 4-х человек, не считая детей.

При этом персонал заведения общественного питания должен носить средства защиты - маски и перчатки. Это требование остается обязательным и неизменным.

Также во время заседания были озвучены даты запуска авиасообщения.

"В большинстве регионов ситуация полностью контролируемая. ... С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты. С 15 июня – зарубежное авиасообщение", – добавил Шмыгаль.

Помимо этого, Кабинет министров разрешил перевозить пассажиров на легковых автомобилях.

"Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей до 14 лет)", – говорится в сообщении.

Но в правительстве добавили, что карантин вновь могут ужесточить, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

"В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений", – добавил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Украине меняются правила карантина, заявление Кабмина

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали о продлении карантина, важное заявление Ляшко: "После 22 июня..."

Также Politeka писала, что главный санврач Ляшко озадачил признанием о вакцине, что ждет Украину: «Не сработает…»