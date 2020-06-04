У Києві можуть посилити карантин через зростання захворюваності китайським вірусом

Про це заявив заступник глави Моз, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив у коментарі Lb.ua.

Він зазначив, що рішення про "відкат" до попередніх карантинним заходам приймає регіональна комісія, якщо захворюваність росте протягом трьох днів.

Віктор Ляшко

"У нас буде можливість відкрити ресторани всередині приміщення, але я не впевнений, що їх инцидентность дозволить їм відкрити закладу. Потрібно подивитися їх динаміку, що буде завтра-післязавтра (5-6 червня – Ред.)", – зазначив головний санлікар.

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Зазначимо, за минулу добу, 3 червня, в Україні зафіксовано 588 нових випадків захворювання китайським вірусом.  Це новий антирекорд, який пов'язаний з тим, що українці нехтують протиепідемічними рекомендацій Моз.

Саме велика кількість нових випадків було підтверджено у Львівській області (85) та Києві (77). У КМДА зазначили, що за минулу добу в Києві захворіли 15 медиків.

Таким чином, станом на 4 червня в Києві захворюваність становила 13,8 на 100 тис. населення при нормі 12, дозволяє послабити карантинні обмеження.

українці, карантин, весна

Раніше ми повідомляли, що кількома днями раніше в Києві пройшла хвиля протестів власників кафе і ресторанів. Підприємці вимагали під стінами Кабміну відкриття не тільки літніх майданчиків, але і внутрішніх приміщень - адже не у всіх закладах є вуличні тераси.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

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