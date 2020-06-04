У Києві можуть посилити карантин через зростання захворюваності китайським вірусом

Про це заявив заступник глави Моз, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив у коментарі Lb.ua.

Він зазначив, що рішення про "відкат" до попередніх карантинним заходам приймає регіональна комісія, якщо захворюваність росте протягом трьох днів.

"У нас буде можливість відкрити ресторани всередині приміщення, але я не впевнений, що їх инцидентность дозволить їм відкрити закладу. Потрібно подивитися їх динаміку, що буде завтра-післязавтра (5-6 червня – Ред.)", – зазначив головний санлікар.

Зазначимо, за минулу добу, 3 червня, в Україні зафіксовано 588 нових випадків захворювання китайським вірусом. Це новий антирекорд, який пов'язаний з тим, що українці нехтують протиепідемічними рекомендацій Моз.

Саме велика кількість нових випадків було підтверджено у Львівській області (85) та Києві (77). У КМДА зазначили, що за минулу добу в Києві захворіли 15 медиків.

Таким чином, станом на 4 червня в Києві захворюваність становила 13,8 на 100 тис. населення при нормі 12, дозволяє послабити карантинні обмеження.

Раніше ми повідомляли, що кількома днями раніше в Києві пройшла хвиля протестів власників кафе і ресторанів. Підприємці вимагали під стінами Кабміну відкриття не тільки літніх майданчиків, але і внутрішніх приміщень - адже не у всіх закладах є вуличні тераси.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

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