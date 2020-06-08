Потужна стихія знову обрушилася на Україну

У мережі показали відео сильного граду, що випав у неділю, 7 червня, у селищі Славське Львівської області. Відповідний ролик у Facebook показав Володимир Беное. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

"2020 рік, ти не перестаєш мене дивувати", - підписав відео автор публікації.

На кадрах видно, що град був дуже щедрим, він створив на землі густий покрив. Крім того, стихія пошкодила автомобілі.

Зазначимо, червень 2020 року зовсім не шанує українців.

Так, 4 червня в Мукачеві випала місячна норма опадів, що призвело до підтоплень вулиць міста. Протягом декількох хвилин там випало 54 мм опадів.

Через такий рівень води зливова каналізація виявилась перевантаженою. На вулицях міста виник потоп.

Декількома днями раніше незвичайне погодне явище помітили у Херсонській області. Там пронісся смерч і випав град. Явище спостерігали жителі Скадовська і села Хорли.

2 червня потужний торнадо пронісся в Костянтинівському районі Донецької області.

А от в Карпати літо прийшло зі снігопадами та мінусової температури.

Крім того, 1 червня в Івано-Франківській області сталося два землетруси за добу.

2020 рік, ти не перестаєш мене дивувати🌨😳 #Карпати #літо2020 Gepostet von Volodymyr Beno am Montag, 8. Juni 2020

Нагадаємо, літній сніг і град розривають Україну, з'явилися кадри погодної аномалії: які області вже постраждали.

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