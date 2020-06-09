Люди, які підтримували російську агресію на Донбасі, не повинні мати права на голосування

Відомий політичний блогер Дмитро Суворов заявив, що громадяни, які закликали Путана на введення військ в Україну не повинні голосувати.

Про це передає Politeka.net з посиланням на FROM PRESS.

Своє заяви Суворов опублікував у пості на своїй сторінці в Facebook.

«Заборона голосування громадянам України, які перебувають на території Росії, абсолютно виправданий. Люди, які кричали «Путін, введи війська» і принесли війну в наш будинок (а таких там більшість), не повинні вирішувати долю країни.

Більш того, їх і в Україні треба позбавити права голосу. Люстрація виборців не менш важлива, ніж люстрація влади. До речі, поки ми не вирішимо це питання на законодавчому рівні, про повернення Донбасу і Криму навіть думати нема чого.

Земля повернеться разом з путінцями, і вони нам виберуть Путіна. Виборча система України вимагає рішучих модифікацій — це зараз найважливіший виклик часу», - написано в пості.

Раніше повідомлялося, що стало відомо, хто представлятиме ОРДЛО від України на засіданні політичної підгрупи в Тристоронньої контактній групі.

Про це повідомляє «Хвиля» з посиланням на джерела в МЗС України.

зокрема, Луганську область будуть представляти керівник Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Донецьку область представлятимуть відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський.

«Сергій Гармаш і Денис Казанський – це достойні люди, я їх особисто знаю», - зазначив шеф-редактор «Хвилі» Юрій Романенко.

Також він додав, що «після початку війни на Донбасі Казанський і Гармаш перебралися в Київ і дуже добре розбираються в ситуації в регіоні».

Нагадаємо, план Путіна по розділенню України провалився, у РФ залишився один вихід: з'явилася заява.

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