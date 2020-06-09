Люди, которые поддерживали российскую агрессию на Донбассе, не должны иметь права на голосования

Известный политический блогер Дмитрий Суворов заявил, что граждане, которые призывали Путана на ввод войск в Украину не должны голосовать.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на FROM PRESS.

Свое заявления Суворов опубликовал в посте на своей странице в Facebook.

«Запрет голосования гражданам Украины, находящимся на территории России, абсолютно оправдан. Люди, которые орали «Путин, введи войска» и принесли войну в наш дом (а таких там большинство), не должны решать судьбу страны.

Более того, их и в Украине надо лишить права голоса. Люстрация избирателей не менее важна, чем люстрация власти. Кстати, пока мы не решим этот вопрос на законодательном уровне, о возвращении Донбасса и Крыма даже думать нечего.

Земля вернется вместе с путинцами, и они нам выберут Путина. Избирательная система Украина требует решительных модификаций — это сейчас важнейший вызов времени», - написано в посте.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто будет представлять ОРДЛО от Украины на заседании политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на источники в МИД Украины.

В частности, Луганскую область будут представлять руководитель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Донецкую область будут представлять известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.

«Сергей Гармаш и Денис Казанский – это достойные люди, я их лично знаю», - отметил шеф-редактор «Хвилі» Юрий Романенко.

Также он добавил, что «после начала войны на Донбассе Казанский и Гармаш перебрались в Киев и очень хорошо разбираются в ситуации в регионе».

Напомним, план Путина по разделению Украины провалился, у РФ остался один выход: появилось заявление.

Как сообщала Politeka, боевики "Л/ДНР" пригрозили атаковать Украину в полную силу: "Мы только сдерживались".

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