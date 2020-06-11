Полковник Командування Повітряних сил ЗСУ Микола Вадимович Романов загинув у ДТП

Про смерть військовослужбовця повідомили у прес-службі командування.

Смертельна аварія сталася в середу, 10 червня. В цій ДТП загинула і дружина полковника – Романова Тетяна Михайлівна.

"Микола Вадимович проходив службу у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Все своє життя присвятив службі в Збройних силах", – відзначили в штабі.

Полковнику Миколі Романову було 55 років.

У прес-службі не уточнили, де саме сталася смертельна аварія. При цьому в коментарях пишуть, що це сталося під Борисполем.

«Вічна пам'ять», «Світла пам'ять. Співчуття близьким і рідним», «Був людиною честі і фахівцем», «Світла пам'ять, добрий і порядний офіцер», «Йдуть кращі, царство небесне», «Такі хороші люди», - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося про загибель 24-річного бійця Нацгвардії Богдана Хамаздира. Нацгвардеец ще в ніч на 7 червня поїхав на мотоциклі у невідомому напрямку та додому не повернувся.

За допомогою камер відеоспостереження працівники поліції почали гикати зниклого.

Тіло 24-річного Богдана Хамаздира виявили у кущах на узбіччі, на відстані близько 30 км від того місця, де він був зафіксований камерами. Поруч правоохоронці знайшли мотоцикл з характерними для аварії ушкодженнями.

Тіло загиблого бійця було направлено на експертизу.

Нагадаємо, непоправне сталося з поліцейським, який затримав стрільців у Броварах.

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