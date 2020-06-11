Полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Вадимович Романов погиб в ДТП
О смерти военнослужащего сообщили в пресс-службе командования.
Смертельная авария произошла в среду, 10 июня. В этом ДТП погибла и жена полковника – Романова Татьяна Михайловна.
"Николай Вадимович проходил службу в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных силах", – отметили в командовании.
Полковнику Николаю Романову было 55 лет.
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В пресс-службе не уточнили, где именно произошла смертельная авария. При этом в комментария пишут, что это случилось под Борисполем.
«Вечная память», «Светлая память. Сочувствие близким и родным», «Был человеком чести и специалистом», «Светлая память, хороший и порядочный офицер», «Уходят лучшие, царствие небесное», «Такие хорошие люди», - пишут в сети.
Ранее сообщалось о гибели 24-летнего бойца Нацгвардии Богдана Хамаздира. Нацгвардеец еще в ночь на 7 июня уехал на мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся.
С помощью камер видеонаблюдения работники полиции начали икать пропавшего.
Тело 24-летнего Богдана Хамаздира обнаружили в кустах на обочине, на расстоянии около 30 км от того места, где он был зафиксирован камерами. Рядом правоохранители нашли мотоцикл с характерными для аварии повреждениями.
Тело погибшего бойца было направлено на экспертизу.
Напомним, непоправимое случилось с полицейским, который задержал стрелков в Броварах.
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