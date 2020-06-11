Люди вже не можуть терпіти

Сотні українських заробітчан застрягли на кордоні з Польщею, утворивши неймовірно велику чергу

Деталі подій розповіли в «ТСН».

Так, на КПП «Шегині» сотні українців стоять вже більше 12-13 годин. Більшість цих людей - заробітчани, які відправляються на сезонні роботи до Польщі. Причиною утворення черги стали карантинні заходи, в яких змушені працювати прикордонники.

«Взагалі не спали всю ніч, ноги болять, їсти хочеться. Знали, що черги, але не настільки», - сказала мешканка Волині Любов Ковальчук.

Уточнюється, що причиною проблем освіти стала польська сторона. Минувши українських прикордонників, люди застрягли на нейтральній території між Польщею і Росії. А там немає ні місць для відпочинку, ні тим більше будь-яких закладів. Лише один туалет, до якого «вічна» чергу.

Дистанція тут не дотримується. Далеко не всі з українців у масках.

«Стало дуже погано, тому що я дві години чекала туалет загальний», - уточнила мешканка Івано-Франківська Любов Хромишин.

Як повідомлялося раніше, з-за величезного напливу українців, охочих покинути межі країни, і карантинних правил утворилася величезна черга на пункті пропуску "Шегині-Медика" у Львівській області.

За інформацією прес-секретаря Бєщадського відділу Прикордонної служби РП Элжбеты Пікор, з 1 червня в "Шегині-Медика" кордон на вхід в Польщу щодня перетинають 1500 - 2000 чоловік.

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