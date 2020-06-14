На українському кордоні утворилися величезні черги через заробітчан, які хочуть потрапити до Польщі

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби, передає Politeka.

«Щодня спостерігаємо збільшення кількості громадян, які вибирають цей перехід для перетину кордону з Республікою Польща. За добу через пункт пропуску «Шегині» на вхід і на вихід слід від 3 до 3,5 тисяч осіб. Варто зазначити, що протягом останніх днів кількість подорожніх, наступних за кордоном, зростає», - йдеться в повідомленні.

Також у Держприкордонслужбі уточнили, що причиною утворення черги стала польська сторона.

«… після проходження всіх видів контролю на українській стороні, громадянам доводиться по кілька годин чекати, щоб потрапити на територію Республіки Польща. Виникає значне накопичення осіб перед польським пунктом пропуску. Вкотре наголошуємо, що польською стороною, у зв'язку з карантинними заходами, що проводяться додаткові контрольні процедури щодо громадян, які прибувають з-за кордону», - підкреслюється в тексті повідомлення.

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