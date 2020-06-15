Російський актор і режисер Володимир Меньшов заявив, що призеднту РФ Володимиру Путіну потрібно було захопити Донбас відразу після Криму

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Аргументи і Факти" у 2017 році, передає Politeka.net.

Володимир Меньшов стверджує, що особисто для нього переломним моментом в історії стала анексія Криму Росією. За його словами, більшість росіян чекала такого рішення від президента і зараз прагне, щоб Путін пішов ще далі.

"Народ чекає подальших дій. Найбільш яскравий прояв — Донбас, де нас благають, щоб ми взяли їх під своє крило. А ми робимо вигляд, що як би спостерігаємо за розвитком подій з боку... Мабуть, треба було брати Донбас. Тоді б «Крим, Донбас, Луганськ» йшли через кому в претензіях до нас західного суспільства", - зазначив скандальний режисер.

За словами Меньшова, Росія вже втратила момент, але припустив, що у Путіна є план дій. Актор незадоволений, що збройний конфлікт на сході не переростає в щось більше:

"Хочеться думати: і тут він віддає собі звіт в тому, що робить, куди все рухається, куди він спрямовує країну... На жаль, все висить. Пов'язано все це з загибеллю великої кількості людей. Але краще, мовляв, так, ніж війна, яка може опинитися за наслідками близька до громадянської".

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