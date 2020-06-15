Российский актер и режиссер Владимир Меньшов заявил, что призеднту РФ Владимиру Путину нужно было захватить Донбасс сразу после Крыма

Об этом он рассказал в интервью изданию "Аргументы и Факты" в 2017 году, передает Politeka.net.

Владимир Меньшов утверждает, что лично для него переломным моментом в истории стала аннексия Крыма Россией. По его словам, большинство россиян ждало такого решение от президента и сейчас жаждет, чтобы Путин пошел еще дальше.

"Народ ждёт дальнейших действий. Наиболее яркое проявление — Донбасс, где нас умоляют, чтобы мы взяли их под своё крыло. А мы делаем вид, что как бы наблюдаем за развитием событий со стороны... Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда бы «Крым, Донбасс, Луганск» шли через запятую в претензиях к нам западного общества", - отметил скандальный режиссер.

По словам Меньшова, Россия уже упустила момент, но предположил, что у Путина есть план действий. Актер недоволен, что вооруженный конфликт на востоке не перерастает в нечто большее:

"Хочется думать: и здесь он отдаёт себе отчёт в том, что делает, куда всё движется, куда он направляет страну... К сожалению, всё висит. Связано всё это с гибелью множества людей. Но лучше, дескать, так, чем война, которая может оказаться по последствиям близкой к гражданской".

Напомним, угроза нового вторжения РФ, в Кабмине сообщили детали: "мы готовы сегодня...".

Как сообщала Politeka, Россия потеряла территории размером в несколько Крымов: что произошло.

Также Politeka писала, что в РФ решили "забрать" себе почти миллион украинцев, официальное заявление: "В течение двух недель...".