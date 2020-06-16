Шоумен, співак і телеведучий Діма Коляденко закликав українців пам'ятати свою історію та не забувати радянське минуле
Він вважає, що в рамках декомунізації в Україні не варто зносити пам'ятники Леніна.
Артист назвав пам'ятники історією, однак, шоумен не розуміє факту існування в Москві мавзолею "вождя пролетаріату". Про це артист розповів 2018 року під час чату на Главреді.
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"Чесно кажучи, пам'ятники мені так шкода. Ось знесли Леніна в кожному місті, а мені його так шкода. Може бути, він був і поганий діяч. Але навіщо чіпати пам'ятники Леніна, кому вони роблять гірше? Це ж все історія. Заважали вони чи що… Чомусь мені Леніна шкода. Але, перш за все, мені шкода, що він досі лежить у Мавзолеї – вже давно пора його поховати. Я б його поховав, досить знущатися над людиною", - вважає Коляденко.
Крім того, шоумен поділився спогадами з дитинства, пов'язаними з Леніним.
"Дідуся Леніна ми в дитинстві так любили. Я ж був і піонером і комсомольцем, і жовтеням – і Леніна носив на грудях. Це моє дитинство. Я пам'ятаю, що ходив зі значком і радів, що дідуся Леніна на грудях ношу. А потім як я був щасливий, коли став піонером і комсомольцем. Я внески збирав і здавав. Це ж наше дитинство і історія. Давайте про це пам'ятати. Навіщо все руйнувати", - закликає співак.
Також Коляденко запропонував рішення – на місці знесених пам'ятників увічнити пам'ять гідних особистостей.
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