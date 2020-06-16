Шоумен, співак і телеведучий Діма Коляденко закликав українців пам'ятати свою історію та не забувати радянське минуле

Він вважає, що в рамках декомунізації в Україні не варто зносити пам'ятники Леніна.

Артист назвав пам'ятники історією, однак, шоумен не розуміє факту існування в Москві мавзолею "вождя пролетаріату". Про це артист розповів 2018 року під час чату на Главреді.

"Чесно кажучи, пам'ятники мені так шкода. Ось знесли Леніна в кожному місті, а мені його так шкода. Може бути, він був і поганий діяч. Але навіщо чіпати пам'ятники Леніна, кому вони роблять гірше? Це ж все історія. Заважали вони чи що… Чомусь мені Леніна шкода. Але, перш за все, мені шкода, що він досі лежить у Мавзолеї – вже давно пора його поховати. Я б його поховав, досить знущатися над людиною", - вважає Коляденко.

Крім того, шоумен поділився спогадами з дитинства, пов'язаними з Леніним.

"Дідуся Леніна ми в дитинстві так любили. Я ж був і піонером і комсомольцем, і жовтеням – і Леніна носив на грудях. Це моє дитинство. Я пам'ятаю, що ходив зі значком і радів, що дідуся Леніна на грудях ношу. А потім як я був щасливий, коли став піонером і комсомольцем. Я внески збирав і здавав. Це ж наше дитинство і історія. Давайте про це пам'ятати. Навіщо все руйнувати", - закликає співак.

Також Коляденко запропонував рішення – на місці знесених пам'ятників увічнити пам'ять гідних особистостей.

Нагадаємо, відомий актор кинувся за допомогою для Андрія Данилка: що сталося і як врятувати Вєрку Сердючку.

Як повідомляла Politeka, Панін покаявся перед Україною за злочини РФ: "Пробачте нас, українці".

Також Politeka писала, "Над ними весь світ сміється": знавіснілий Охлобистін зібрався "усунути" українців.