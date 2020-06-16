Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко призвал украинцев помнить свою историю и не забывать советское прошлое

Он считает, что в рамках декоммунизации в Украине не стоило сносить памятники Ленина.

Артист назвал памятники историей, однако, шоумен не понимает факта существования в Москве мавзолея "вождя пролетариата". Об этом артист рассказал 2018 года во время чата на Главреде.

"Честно говоря, памятники мне так жалко. Вот снесли Ленина в каждом городе, а мне его так жалко. Может быть, он был и плохой деятель. Но зачем трогать памятники Ленина, кому они делают хуже? Это же все история. Мешали они что ли… Почему-то мне Ленина жалко. Но, прежде всего, мне жалко, что он до сих пор лежит в Мавзолее – уже давно пора его похоронить. Я бы уже его похоронил, хватит издеваться над человеком", - считает Коляденко.

Кроме того, шоумен поделился воспоминаниями из детства, связанными с Лениным.

"Дедушку Ленина мы в детстве так любили. Я же был и пионером, и комсомольцем, и октябренком – и Ленина носил на груди. Это мое детство. Я помню, что ходил со значком и радовался, что дедушку Ленина на груди ношу. А потом как я был счастлив, когда стал пионером и комсомольцем. Я взносы собирал и сдавал. Это же наше детство и история. Давайте об этом помнить. Зачем все рушить", - призывает певец.

Также Коляденко предложил решение – на месте снесенных памятников увековечить память достойных личностей.

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