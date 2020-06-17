Кабмін прийняв важливе рішення щодо карантину в Україні на тлі нового антирекорду за кількістю хворих

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Кабміну в середу,17 червня.

"Враховуючи зростання кількості хворих, ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року", - сказав він.

Шмигаль нагадав про нового антирекорду за кількістю хворих - за останні сім днів в Україні китайський вірус підтвердили у 4853 осіб.

"І це найбільша кількість за весь час пандемії в Україні. Ослаблення карантинних заходів багато з нас сприйняли як скасування карантину і ми, відповідно, маємо сьогодні перші сумні результати", - зазначив він.

Прем'єр нагадав, що загрози нікуди не зникли незважаючи на пом'якшення карантину.

"Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину в будь-якій формі, але зараз немає більш ефективного способу протистояти поширенню вірусу", - заявив Шмигаль і закликав українців "не розслаблятися і не відриватися від реальності".

Українцям нагадали, що найдієвішими способами не допустити поширення захворювання залишається носіння маски, дезінфекція і дотримання соціальної дистанції.

Зазначимо, за минулу добу,16 червня, китайський вірус в Україні виявили у 758 осіб, зафіксований 31 летальний випадок, 415 пацієнтів одужали.

Таким чином були встановлено два антирекорди: з початку пандемії за добу захворіло і померло рекордна кількість пацієнтів.

Попереднє рекордне значення за кількістю хворих було зафіксовано 13 червня (753 осіб), а по числу померлих — 10 червня (23 людини).

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 33 234 осіб, з них одужали 14 943, летальних випадків — 943.

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