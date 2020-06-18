Українка звернулася до вчителів у зв'язку з труднощами в дистанційному навчанні дітей

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Думаю, я зараз висловлю думку всіх батьків дітей 7-13 років, які зараз навчаються дистанційно на карантині. Ми дуже вдячні вам всім за те, що ви намагаєтеся підтримувати навчальний процес на належному рівні, не дивлячись ні на що. АЛЕ! Хотілося б, щоб ви розуміли ситуацію і не вимагали від нас і наших дітей занадто багато", - вважає мати двох дітей шкільного віку.

За словами жінки, більшість батьків продовжує працювати дистанційно, і поєднувати і роботу по будинку, і проходження нових тем з усіх предметів з дітьми стає майже нереальним.

"Вибачте, але все це одночасно і вчасно (відповідно до днів завдань і т. ін) виконати фізично неможливо. Ми, батьки, не можемо взяти на себе, крім своєї основної роботи, ще й роботу 12-15 вчителів і робити це в зазначені терміни", - зазначила мати двох дітей.

За її словами, якщо не працювати, а приділяти максимальну увагу навчанню дітей (а без цього не обійтися в умовах дистанційного навчання), то сім'ї просто залишаться без засобів на існування.

"У моїх добі не 48 годин! Я виснажена і втомлена. Я працюю вдома. У мене постійно вдома двоє дітей. Молодша заважає мені працювати, а старшій робити уроки, вимагає постійної уваги і пограти. А ще вони хочуть їсти", - скаржиться жінка.

Вона зазначила, що вчителі повинні поставитися з розумінням до ситуації, в якій опинилися батьки.

"Шановні вчителі! Давайте поважати один одного! Давайте розуміти, що у нинішній ситуації ваші вимоги повинні бути іншими. Такі слова, як я сьогодні читала від одного з учителів – «Нагадайте дітям, що у них не канікули. Я буду ставити двійки….», просто не мають права на існування зараз. Дайте нам пройти цей карантин! Дайте нам всім вижити в цьому карантині!", - сказала жінка.

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За інформацією директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, певні обмеження вводяться у зв'язку з пандемією. Серед нововведень - кожному учаснику в пропуску вкажуть час, коли йому слід заходити у пункт тестування. Дітей, до речі, поділять на невеликі групи.

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