Украинка обратилась к учителям в связи с трудностями в дистанционном обучении детей

Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Думаю, я сейчас выражу мнение всех родителей детей 7-13 лет, которые сейчас учатся дистанционно на карантине. Мы очень благодарны вам всем за то, что вы пытаетесь поддерживать учебный процесс на должном уровне, не смотря ни на что. НО! Хотелось бы, чтобы вы понимали ситуацию и не требовали от нас и наших детей слишком много", - считает мать двоих детей школьного возраста.

По словам женщины, большинство родителей продолжает работать дистанционно, и совмещать и работу по дому, и прохождения новых тем по всем предметам с детьми становится почти нереальным.

"Извините, но все это одновременно и вовремя (в соответствии с днями задач и т.др.) выполнить физически невозможно. Мы, родители, не можем взять на себя, помимо своей основной работы, еще и работу 12-15 учителей и делать это в указанные сроки", - отметила мать двоих детей.

По ее словам, если не работать, а уделять максимальное внимание обучению детей (а без этого не обойтись в условиях дистанционного обучения), то семьи просто останутся без средств на существование.

"В моих сутках не 48 часов! Я измотанная и уставшая. Я работаю дома. У меня постоянно дома двое детей. Младшая мешает мне работать, а старшей делать уроки, требует постоянного внимания и поиграть. А еще они хотят кушать", - жалуется женщина.

Она отметила, что учителя должны отнестись с пониманием к ситуации, в которой оказались родители.

"Уважаемые учителя! Давайте уважать друг друга! Давайте понимать, что в нынешней ситуации ваши требования должны быть другими. Такие слова, как я сегодня читала от одного из учителей – «Напомните детям, что у них не каникулы. Я буду ставить двойки….» просто не имеют права на существование сейчас. Дайте нам пройти этот карантин! Дайте нам всем выжить в этом карантине!", - заключила женщина.

Ранее мы сообщали, украинских абитуриентов в этом году ждет ряд новых правил при сдаче ВНО.

По информации директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, определенные ограничения вводятся в связи с пандемией. Среди новшеств - каждому участнику в пропуске укажут время, когда ему следует заходить в пункт тестирования. Детей, к слову, поделят на небольшие группы.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Также Politeka писала, что украинские выпускники будут сдавать ВНО по-новому, озвучены правила: «не пустят тех, у кого…»