Батьки назвали новонародженого сина Зеленський

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Кумедний випадок стався в Закарпатській області.

У відомстві навели приклади незвичайних імен, які батьки обирали своїм дітям і в списку виявилося ім'я Зеленський.

"Батьки також воліли рідковживані імена. Серед хлопчиків - Дем'ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокіп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі досить неоднозначно відреагували на таку новину: таке рішення в більшості випадків піддали критиці, але були й ті, хто поставився до нього з гумором.

"І назвати сестричку Диджиталізація", "Кожен розум втрачає по своєму", "Ну що за маячня", "Зеленський? Ну я розумію у батьків з дахом не склалося, але у нас як в законі хоч коноплями називай?? Дитина їм спасибі не скаже! І справа не в президенті, до якого я нормально ставлюся, хоч і не захоплююся", "Чому не Голобородько?", "Дитя буде дуже радо", "Вирішили приколотися. І так прикололись, що зіпсували пацану життя, хоча у нього потім буде шанс поміняти ім'я", - писали в мережі.

Варто відзначити, що це не єдиний подібний випадок на Закарпатті.

Раніше там хлопчика назвали на честь тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича.

Нагадаємо, після діагнозу Олени Зеленської президент дав термінове розпорядження.

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