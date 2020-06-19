Стало відомо, як в Україні можуть карати боржників за комунальні послуги

Про це пише Politeka.net.

Відомо, що скандальний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді.

Так, автори з президентської фракції пропонують забороняти виїзд за кордон боржникам за комуналку, а також обмежувати їх у використанні зброї або керуванні транспортним засобом.

Більше того, такі "санкції" можуть вводити стосовно тих українців, які мають заборгованість по аліментах.

В документі сказано, що борги будуть стягувати у примусовому порядку, якщо боржник не укладе договір про реструктуризацію добровільно.

Виконавці зможуть накладати арешт на майно боржника, а йому самому - забороняти виїзд за кордон, обмеження у використанні зброї або водінні автомобіля. Подібні обмеження вже діють до боржників за аліменти.

На сьогоднішній день законодавство не таке жорстке по відношенню до боржників: при примусове стягнення заборгованості за комуналку до суми боргу можуть додатково нараховувати тільки інфляційні витрати та 3% річних.

За умови, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект, стягувати заборгованість по комуналці виконавці зможуть з першого дня пред'явлення виконавчого листа, а утримувати із боржника - до 50% його офіційних дохов.

Якщо заборгованість складе більше трьох місяців, то майно боржника будуть заарештовувати, а якщо більше чотирьох місяців - він отримає заборону на виїзд за кордон, на водіння автомобіля. Також він не зможе користуватися зброєю і ходити на полювання. Якщо ж заборгованість складе більше одного року, то додатковим заходом може стати драконівський штраф: при борг більше 1 року - 20% від суми боргу; більше 2 років - 30%; більше 3 років - 50%.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, заборгованість по комунальних платежах зростає в геометричній прогресії.

Якщо станом на березень громадяни змогли оплатити 104% від суми посадової виплати, то вже до квітня заборгованість по ЖКГ зросла на 2,2 млрд грн. При цьому наголошується, що карантин не прискорив зростання заборгованості.

Нагадаємо, тарифи на комуналку злетять, українцям озвучили нові розцінки і попередили про скасування пільг.

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