Стало известно, как в Украине могут наказывать должников за коммунальные услуги

Об этом пишет Politeka.net.

Известно, что скандальный законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Так, авторы из президентской фракции предлагают запрещать выезд за границу должникам за коммуналку, а также ограничивать их в использовании оружия или вождении транспортным средством.

Более того, такие "санкции" могут вводить в отношении тех украинцев, которые имеют задолженность по алиментам.

В документе сказано, что долги будут взыскивать в принудительном порядке, если должник не заключит договор о реструктуризации добровольно.

Исполнители смогут накладывать на имущество должника арест, а ему самому - запрещать выезд за границу, ограничивать в использовании оружия или вождении автомобиля. Подобные ограничения действуют уже к должникам за алименты.

На сегодняшний день законодательство не такое жесткое по отношению к должникам: при принудительном взыскании задолженности за коммуналку к сумме долга могут дополнительно насчитывать только инфляционные издержки и 3% годовых.

При условии, если Верховная Рада утвердит законопроект, взыскивать задолженность по коммуналке исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника - до 50% его официальных дохов.

Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника будут арестовывать, а если более четырех месяцев - он получит запрет на выезд за границу, на вождение автомобиля. Также он не сможет пользоваться оружием и ходить на охоту. Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать драконовский штраф: при долге более 1 года - 20% от суммы долга; больше 2 лет - 30%; больше 3 лет - 50%.

Напомним, согласно данным Госстата, задолженность по коммунальным платежам растет в геометрической прогрессии.

Если по состоянию на март граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, то уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн. При этом отмечается, что карантин не ускорил рост задолженности.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам озвучили новые расценки и предупредили об отмене льгот.

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