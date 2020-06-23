Співачка Анастасія Приходько висловилася про помилки президента України Володимира Зеленського

Свій коментар та поради главі держави вона дала в інтерв'ю "Обозреватель".

За словами співачка, президенту варто бути ближче до народу, а не слухати своє оточення.

"Володимиру Олександровичу слід було б більше цікавитися тим, що відбувається в країні, не зі слів свого оточення, а частіше спускатися на землю: відвідувати державні лікарні без попередження, викликати державні екстрені служби, частіше бувати на фронті, прислухатися до думки народу і ставити реальні завдання і необхідні, а не ті, що вважає важливим його оточення, питати за виконання завдань з тих людей, перед якими ці завдання ставляться. Адже тотальна безвідповідальність, все ж це бачать, - зазначила Приходько.

Раніше актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що "навколо президента є купа дармоїдів, які не роблять нічого".

"Так, таке я можу сказати, звичайно. І я думаю, що він з цим з усім розбереться. Треба просто не заважати", - упевнений він.

Крім того, він висловив сподівання, що Володимир Зеленський все-таки має якесь рішення цієї проблеми.

"Я ж кажу, що "багато навколо тебе людей, які тобі просто заважають". Він каже: "Я знаю, я бачу". Він же не буде просто так говорити "я знаю, я бачу", але нічого не робити. Сподіваюся, що десь у його дуже розумній голові зріє якийсь план", – заявив артист в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, Зеленський зробив зізнання про переговори з Путіним: "для нас це повернення територій".

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