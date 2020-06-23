Певица Анастасия Приходько высказалась об ошибках президента Украины Владимира Зеленского

Свой комментарий и советы главе государства она дала в интервью "Обозреватель".

По словам певица, президенту стоит быть ближе к народу, а не слушать свое окружение.

"Владимиру Александровичу следовало бы больше интересоваться тем, что происходит в стране, не со слов своего окружения, а чаще спускаться на землю: посещать государственные больницы без предупреждения, вызвать государственные экстренные службы, чаще бывать на фронте, прислушиваться к мнению народа и ставить задачи реальные и необходимые, а не те, что считает важным его окружения, спрашивать за выполнение задач из тех людей, перед которыми эти задачи ставятся. Ведь тотальная безответственность, все же это видят, - отметила Приходько.

Ранее актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что "вокруг президента есть куча прихлебателей, которые не делают ничего".

"Да, такое я могу сказать, конечно. И я думаю, что он с этим со всем разберется. Нужно просто не мешать", - уверен он.

Кроме того, он выразил надежду, что Владимир Зеленский все-таки имеет какое-то решение этой проблемы.

"Я же говорю, что "много вокруг тебя людей, которые тебе просто мешают". Он говорит: "Я знаю, я вижу". Он же не будет просто так говорить "я знаю, я вижу", но ничего не делать. Надеюсь, что где-то в его очень умной голове зреет какой-то план", – заявил артист в одном из интервью.

Напомним, Зеленский сделал признание о переговорах с Путиным: "для нас это возвращение территорий".

Как сообщала Politeka, Парубий припугнул Зеленского судьбой Януковича: "Отправим с поста президента в Ростов".

Также Politeka писала, что Путин пригрозил последствиями после слов Зеленского о Второй мировой: «Ничего хорошего нет».