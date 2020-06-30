В мережі згадали скандальну заяву "слуги народу" Галини Третьякової щодо пільг та соцвиплат учасникам бойових дій

Як передає Politeka.net, голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп від партії "Слуга народу" Галина Третьякова зробила дивну заяву в інтерв'ю виданню АрміяInform, (щоб подивитися відео, проскролльте вниз)

Вона вказала, що в українському суспільстві чомусь відсутнє розуміння того, що якщо людина отримує щось від держави, то він забирає у того, хто платить податки.

"Якщо ці пільги залишити, то ними будуть зловживати. Знаєте, ними зловживають навіть в системі ... я дійшла до Мінських угод ... у нас є зниклі безвісти та ми точно знаємо, що хлопець або дівчина загинули, що їх розстріляли, але просто ми ще не добралися до місць поховання.

Відповідно і батьки, і родичі знають, що вони загинули, але вони не хочуть констатувати смерть своїх родичів навіть якщо минув час і є судові рішення щодо загибелі людини. Родичі не хочуть, тому що вони за це отримують гроші й великі - до 20 - 30 тисяч гривень на місяць. Цей економічний сенс морально розбещує людину", - заявила нардеп.

Хіба за це ми воювали? Побратими! Ви тільки послухайте, що вона меле!!! Це Голова комітету Верховної Ради України з соціальної політики та ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ!!! Вона договорилась до того, що треба забрати соцвиплати у родичів побратимів, загиблих атовців! «Людина трудяща – отримає більше зарплат, якщо не буде пільг у трудовому кодексі». Це шо? Це як називається? Натравлювання найманих працівників на учасників АТО?! Чого вона хоче? Конфлікту? То вона його матиме. Вона вже заявляла у жовтні 2019го: «Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був його вибір і тільки так» Наші брати ризикують життям і здоров’ям, щоб вона роздавала такі інтервью? Влаштовує істерику через той мізер, який держава раз через раз дає своїм захисникам. Ви впевнені, що вона захистить наші права, права ветеранів? Тільки відставка і крапка. Gepostet von Міжнародне Громадське Об'єднання Учасників Бойових Дій "Незламні". am Freitag, 26. Juni 2020

Раніше ми писали, що українець відреагував на заяву депутата від "Слуги народу" Галини Третьякової про "неякісних дітей" і "стерилізацію українців"

Віталій Папушой опублікував у себе на сторінці в Фейсбук пост, в якому обурився заявою Третьякової. Українець поділився своїми міркуваннями і частиною своєї біографії:

"Коли я народився, батько був колгоспником, мама інвалід 2 групи. В 5 років поліомієліт, лежача хвора до 12 років, потім 5 операцій, милиці. Інвалід. Народили двох дітей.

У мене дві вищі освіти. Медінститут і семінарія. Сестра Таня — два вищих. Педагог молодших класів та біології. У сестри двоє дітей — вища освіта. Працюють.

У мене 4 дітей. Заради соціалки? У 90-х платили по 5 грн. в місяць. Я навіть не оформляв. А які чудові діти виросли.

3 Старша року в ЗСУ за контрактом. Син сьогодні контракт в ЗСУ. Ще одна дочка — вища освіта. Фортепіано і деригент народного хору. Виховує доньку. Молодша ще в школі.

Зі слів Третякової мою маму треба було стерилізувати?", - резюмував обурений українець.

Нагадаємо, новий Кабмін приголомшив українців рішенням: "Людям буде краще без вихідних".

Як повідомляла Politeka, скасування суботи-вихідного в Україні: новий Кабмін вразив рішенням в перший же день.

Також Politeka писала, що новий закон про працю вдарить по українцях: роботу втратимо навіть на лікарняному, скандальні деталі.