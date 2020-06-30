В мережі згадали скандальну заяву "слуги народу" Галини Третьякової щодо пільг та соцвиплат учасникам бойових дій
Як передає Politeka.net, голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп від партії "Слуга народу" Галина Третьякова зробила дивну заяву в інтерв'ю виданню АрміяInform, (щоб подивитися відео, проскролльте вниз)
Вона вказала, що в українському суспільстві чомусь відсутнє розуміння того, що якщо людина отримує щось від держави, то він забирає у того, хто платить податки.
"Якщо ці пільги залишити, то ними будуть зловживати. Знаєте, ними зловживають навіть в системі ... я дійшла до Мінських угод ... у нас є зниклі безвісти та ми точно знаємо, що хлопець або дівчина загинули, що їх розстріляли, але просто ми ще не добралися до місць поховання.
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Відповідно і батьки, і родичі знають, що вони загинули, але вони не хочуть констатувати смерть своїх родичів навіть якщо минув час і є судові рішення щодо загибелі людини. Родичі не хочуть, тому що вони за це отримують гроші й великі - до 20 - 30 тисяч гривень на місяць. Цей економічний сенс морально розбещує людину", - заявила нардеп.
Раніше ми писали, що українець відреагував на заяву депутата від "Слуги народу" Галини Третьякової про "неякісних дітей" і "стерилізацію українців"
Віталій Папушой опублікував у себе на сторінці в Фейсбук пост, в якому обурився заявою Третьякової. Українець поділився своїми міркуваннями і частиною своєї біографії:
"Коли я народився, батько був колгоспником, мама інвалід 2 групи. В 5 років поліомієліт, лежача хвора до 12 років, потім 5 операцій, милиці. Інвалід. Народили двох дітей.
У мене дві вищі освіти. Медінститут і семінарія. Сестра Таня — два вищих. Педагог молодших класів та біології. У сестри двоє дітей — вища освіта. Працюють.
У мене 4 дітей. Заради соціалки? У 90-х платили по 5 грн. в місяць. Я навіть не оформляв. А які чудові діти виросли.
3 Старша року в ЗСУ за контрактом. Син сьогодні контракт в ЗСУ. Ще одна дочка — вища освіта. Фортепіано і деригент народного хору. Виховує доньку. Молодша ще в школі.
Зі слів Третякової мою маму треба було стерилізувати?", - резюмував обурений українець.
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