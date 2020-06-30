Україна опинилася в кроці від відновлення жорсткого карантину
Таку думку озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС. За словами голови уряду, обмеження будуть посилені, в тому випадку, якщо хворих китайським вірусом буде більше 60 на 100 тисяч громадян. На сьогодні в Україні таких 50 на сто тисяч населення.
Шмигаль зазначив, що в деяких областях через стрімке поширення епідемії можливе закриття громадського транспорту і метро. При цьому політик уточнив, що рішення прийматиметься владою на місцях.
Зокрема, станом на 30 червня під ударом опинилися Київ та наступні регіони:
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- Волинська;
- Донецька;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Львівська область;
- Одеська;
- Рівненська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
У цілому Шмигаль позитивно оцінює кроки з протидії вірусу. Обрану модель, коли карантин посилюється в певних областях, вважають оптимальною. В уряді назвали, що однією з головних задач поряд із збереженням життів є збереження економіки.
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