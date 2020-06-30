Україна опинилася в кроці від відновлення жорсткого карантину

Таку думку озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС. За словами голови уряду, обмеження будуть посилені, в тому випадку, якщо хворих китайським вірусом буде більше 60 на 100 тисяч громадян. На сьогодні в Україні таких 50 на сто тисяч населення.

Шмигаль зазначив, що в деяких областях через стрімке поширення епідемії можливе закриття громадського транспорту і метро. При цьому політик уточнив, що рішення прийматиметься владою на місцях.

Зокрема, станом на 30 червня під ударом опинилися Київ та наступні регіони:

Волинська;

Донецька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Львівська область;

Одеська;

Рівненська;

Харківська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Чернігівська.

У цілому Шмигаль позитивно оцінює кроки з протидії вірусу. Обрану модель, коли карантин посилюється в певних областях, вважають оптимальною. В уряді назвали, що однією з головних задач поряд із збереженням життів є збереження економіки.

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