Стало відомо, в яких умовах будуть вчитися українці по завершенню літніх канікул

Про це пишуть Вести.

Зараз ходить все більше чуток про те, що навчальний рік розпочнеться у дистанційному режимі.

Все залежить від епідеміологічної ситуації всередині країни, оскільки фахівці прогнозують новий спалах до осені. Тому чиновники зараз обговорюють запасні варіанти: змішана форма відвідування школи (частково офлайн, частково онлайн) або введення декількох змін навчання.

Від перспективи чергового запуску дистанційного навчання не в захваті і самі викладачі, оскільки це позначиться на їхніх доходах.

Якщо вчителі не будуть ходити в школу, то з них можуть зняти надбавки, наприклад, 20% за класне керівництво.

"Нам директор школи вже сказав, щоб ми всі готувалися до того, що 1 вересня почнемо дистанційно, як закінчували. Сказали вчитися під час відпустки, як вести уроки онлайн. У нас не всі цим займалися — у багатьох вчителів-пенсіонерів навіть телефони кнопкові і з комп'ютером вони не дружать. І знову ж: одні будуть надриватися, а інші тільки розсилати завдання, а отримувати однаково, як за повноцінний урок. Ще подейкують, що можуть зняти деякі доплати: за класне керівництво, за перевірку зошитів. Тоді взагалі на руки видадуть копійки", — поскаржилася викладач Людмила Сміла.

Не виключено, що дистанційний режим навчання буде не для всіх: 1 вересня підуть до школи перші і п'яті класи, а також старша школа. А ось позмінне або змішане навчання (онлайн, офлайн) педагогів лякає.

"У нас в школі обговорюють можливість посменного і змішаного навчання. І якщо воно буде, це жахливо. У дві зміни уроки можна провести, але коли готуватися до наступних, коли писати плани і перевіряти домашнє завдання?! Онлайн-офлайн — це теж катастрофа, оскільки треба провести урок у класі і ще такий же по інтернету. Потім знову ж готуватися до наступної теми. Це мало хто з вчителів потягне, навіть при наявності інтернету і гаджетів", — розповіла журналістам інший викладач Ніна Семенова.

Раніше ми розповідали, що деякі українці ризикують залишитися без надбавок до зарплат.

Зараз все більше шансів, що новий навчальний рік в Україні стартує в дистанційному режимі. І цим всерйоз стурбовані вчителя, адже навчання в режимі онлайн має свою специфіку — викладачі ризикують залишитися без надбавок за роботу.

Вчителя в містах впевнені, що в дистанційному навчанню зацікавлена місцева влада, оскільки це дозволить їм заощадити на зарплатах. Якщо вчителі не будуть ходити в школу, то з них можуть зняти надбавки, наприклад, 20% за класне керівництво.

Нагадаємо, початок навчального року в Україні: у Міносвіти зробили важливу заяву

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