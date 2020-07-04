Исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет назвал возможные сценарии начала учебного года

Свой комментарий он дал в интервью LB.ua.

По его словам, с дистанционным образованием могут возникнуть трудности.

"Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", - отметил чиновник.

Также он подчеркнул, что в сейчас разрабатываются различные варианты будущей системы обучения.

"Возможно, смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию", - заявил и.о. министра.

Более того, Шкарлет подверг критике возможное внедрение дистанционного обучения для украинских детей.

"Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство", - отметил он.

Ранее нардеп Юлия Гришина из комитета Верховной Рады по вопросам образования заявила, что депутаты планируют внедрить смешанный режим, ориентируясь на ситуацию с заболеваемостью по стране.

Напомним, что количество новых случаев заражения сейчас фиксируется на уровне 900-1000 случаев в сутки по сравнению с 300-400 в мае. Кроме того, в три раза увеличилось количество тех, кого госпитализируют.

В связи с этим в правительстве уже заявили о второй волне эпидемии, которая накрыла Украину и не исключают ужесточения карантинных мер в стране.

Напомним, появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы.

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области.

Также Politeka писала, что в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.