Стало известно, в каких условиях будут учиться украинцы по завершению летних каникул
Об этом пишут Вести.
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Сейчас ходит все больше слухов о том, что учебный год начнется в дистанционном режиме.
Все зависит от эпидемиологической ситуации внутри страны, поскольку специалисты прогнозируют новую вспышку к осени. Поэтому чиновники сейчас обсуждают запасные варианты: смешанная форма посещения школы (частично офлайн, частично онлайн) или введение нескольких смен обучения.
От перспективы очередного запуска дистанционного обучения не в восторге и сами преподаватели, поскольку это отразится на их доходах.
Если учителя не будут ходить в школу, то с них могут снять надбавки, к примеру, 20% за классное руководство.
"Нам директор школы уже сказал, чтобы мы все готовились к тому, что 1 сентября начнем дистанционно, как заканчивали. Сказали учиться во время отпуска, как вести уроки онлайн. У нас не все этим занимались — у многих учителей-пенсионеров даже телефоны кнопочные и с компьютером они не дружат. И опять же: одни будут надрываться, а другие только рассылать задания, а получать одинаково, как за полноценный урок. Еще поговаривают, что могут снять некоторые доплаты: за классное руководство, за проверку тетрадей. Тогда вообще на руки выдадут копейки", — пожаловалась преподаватель Людмила Смила.
Не исключено, что дистанционный режим обучения будет не для всех: 1 сентября пойдут в школу первые и пятые классы, а также старшая школа. А вот посменное или смешанное обучение (онлайн-офлайн) педагогов пугает.
"У нас в школе обсуждают возможность посменного и смешанного обучения. И если оно будет, это ужасно. В две смены уроки можно провести, но когда готовиться к следующим, когда писать планы и проверять домашнее задание?! Онлайн-офлайн — это тоже катастрофа, поскольку надо провести урок в классе и еще такой же по интернету. Потом опять же готовиться к следующей теме. Это мало кто из учителей потянет, даже при наличии интернета и гаджетов", — рассказала журналистам другой преподаватель Нина Семенова.
Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы рискуют остаться без надбавок к зарплатам.
Сейчас все больше шансов, что новый учебный год в Украине стартует в дистанционном режиме. И этим всерьез озадачены учителя, ведь учеба в режиме онлайн имеет свою специфику — преподаватели рискуют остаться без надбавок за работу.
Учителя в городах уверены, что в дистанционной учебе заинтересованы местные власти, поскольку это позволит им сэкономить на зарплатах. Если учителя не будут ходить в школу, то с них могут снять надбавки, к примеру, 20% за классное руководство.
Напомним, начало учебного года в Украине: в Минобразования сделали важное заявление
Как сообщала Politeka, Дистанционное обучение с 1 сентября: в Минобразования огласили решение
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