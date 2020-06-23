Стало известно, когда в Украине может стартовать новый учебный год на фоне эпидемии китайского вируса

Об этом в интервью журналистам рассказала и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий, пишет РБК.

По ее словам, Минобразования вместе с МОЗ сейчас готовит протоколы, по которым будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.



Мандзий также добавила, что проект "Всеукраинская школа-онлайн" может быть продлен, и его хотят также реализовать с сентября.

"Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы", - добавила и.о. главы Минобразования.



Что касается студентов первого курса, то для них учебный год, возможно, начнется с 17 сентября.

"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики", - резюмировала Мандзий в интервью.



Ранее мы рассказывали, что Минобразования вынесло окончательный вердикт относительно возможной отмены ВНО-2020.

По словам и.о. главы ведомства Любомиры Мандзий, госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) согласовала проведение ВНО-2020 в Украине с 25 июня до 17 июля.

Так, во время ВНО допуск к тестированию будет происходить согласно с рекомендациями главного санврача. То есть, абитуриентов с температурой тела выше 37,2 С и без маски/респиратора не допустят.

Расстояние между участниками должно составлять не менее 1,2 м, а помещения должны быть обеспечены антисептиками.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Также Politeka писала, что украинские выпускники будут сдавать ВНО по-новому, озвучены правила: «не пустят тех, у кого…»