Український журналіст і блогер розповів, як Зеленський зможе залишитися у народних очах героєм
Як повідомляє Politeka.net Олексій Панич на своїй сторінці в Facebook, описав ситуацію:
"Виходить сьогодні ввечері Зеленський на всі телеекрани і говорить – «Шановні українці, я обіцяв піти, якщо порушу закон – я йду. Оголошую про свою відставку».
Журналіст вважає, що в такому разі на все життя Зеленський залишиться у народних очах героєм, який «хотів», «почав», але багато чого йому «не дали», хоча він до кінця зберіг «непідкупність» і «принциповість».
За таке «самопожертву» Зеленському все пробачать. Колись потім можна буде навіть спробувати повторно поборотися за булаву, тільки не зараз.
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"По суті, це був би перший для Зеленського крок справжнього - і неординарного політика", - заявив Панич.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський порушив законодавство нашої країни.
Глава держави порушив закон, коли не повідомив про суттєві зміни в свій майновий стан.
Мова йде про те, як в минулому році сім'я президента отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн, а потім здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн. Таким чином, мова йде про облігації на суму понад 50 прожиткових мінімумів.
Законодавство України передбачає, що в даному випадку президент повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП. Тим не менш Зеленський цього так і не зробив.
Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.
Як повідомляла Politeka, українці тікають з країни, Зеленський в гніві заговорив про витрачені гроші.
Також Politeka писала, що Зеленський з мільйонними доходами похвалив зубожілих українців.