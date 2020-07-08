Український журналіст і блогер розповів, як Зеленський зможе залишитися у народних очах героєм

Як повідомляє Politeka.net Олексій Панич на своїй сторінці в Facebook, описав ситуацію:

"Виходить сьогодні ввечері Зеленський на всі телеекрани і говорить – «Шановні українці, я обіцяв піти, якщо порушу закон – я йду. Оголошую про свою відставку».

Журналіст вважає, що в такому разі на все життя Зеленський залишиться у народних очах героєм, який «хотів», «почав», але багато чого йому «не дали», хоча він до кінця зберіг «непідкупність» і «принциповість».

За таке «самопожертву» Зеленському все пробачать. Колись потім можна буде навіть спробувати повторно поборотися за булаву, тільки не зараз.

"По суті, це був би перший для Зеленського крок справжнього - і неординарного політика", - заявив Панич.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський порушив законодавство нашої країни.

Глава держави порушив закон, коли не повідомив про суттєві зміни в свій майновий стан.

Мова йде про те, як в минулому році сім'я президента отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн, а потім здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн. Таким чином, мова йде про облігації на суму понад 50 прожиткових мінімумів.

Законодавство України передбачає, що в даному випадку президент повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП. Тим не менш Зеленський цього так і не зробив.

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, українці тікають з країни, Зеленський в гніві заговорив про витрачені гроші.

Також Politeka писала, що Зеленський з мільйонними доходами похвалив зубожілих українців.