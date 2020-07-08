Украинский журналист и блогер рассказал, как Зеленский сможет остаться в народных глазах героем
Как сообщает Politeka.net, Алексей Панич на своей странице в Facebook, описал ситуацию:
"Выходит сегодня вечером Зеленский на все телеэкраны и говорит – «Уважаемые украинцы, я обещал уйти, если нарушу закон – я ухожу. Объявляю о своей отставке».
Журналист считает, что в таком случае на всю оставшуюся жизнь Зеленский останется в народных глазах героем, который «хотел», «начал», но многое ему «не дали», хотя он до конца сохранил «неподкупность» и «принципиальность».
За такое «самопожертвование» Зеленскому все все простят. Когда-то потом можно будет даже попробовать повторно побороться за булаву, только не сейчас.
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"По сути, это был бы первый для Зеленского шаг настоящего - и неординарного политика", - заявил Панич.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил законодательство нашей страны.
Глава государства нарушил закон, когда не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.
Речь идет о том, как в прошлом году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму в 5,1 млн грн, а затем осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Таким образом, речь идет об облигациях на сумму более 50 прожиточных минимумов.
Законодательство Украины предусматривает, что в данном случае президент должен был подать в Реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Тем не менее Зеленский этого так и не сделал.
Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.
Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.
Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.