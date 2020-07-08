Скандальний бізнесмен Олег Зубков, який підтримав війська РФ при окупації Криму, поскаржився на російську владу

Як повідомляє Politeka.net, зрадник розповів про свої проблеми у одному з інтерв'ю на YouTube (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Власник сафарі-парк "Тайган" і зоопарку "Казка" в 2014 році особисто заліз у бронетранспортер, щоб боротися проти ВСУ. Він активно підтримував політику президента РФ Володимира Зеленського та привітав окупантів, а тепер завив з-за важкої ситуації. Бізнесмен зізнався, що після анексії побував на 660 судових засіданнях в рамках 70 різних справ.

За словами Олега Зубкова, росіяни намагаються задушити незалежність і вільнодумство в зародку. Крім того, окупаційна влада не дала йому балотуватися на вибори після виходу з партії Путіна "Єдина Росія".

"Я вважав, що як Україні, так в Росії можна балотуватися в різні органи влади… але, на жаль, я не знав, що в Росії вибори – вистава для народу", - заявив Олег Зубков.

Він зізнався, що жадав переходу Криму до Росії, але з приходом окупантів помітив тільки погіршення.

"Я дійсно горів ідеєю інтеграції Криму у склад Росії, бачив у цьому оновлення, і взагалі пов'язував своє життя з цим. На жаль, це були нечесні вибори і не тільки для мене. Всі мої проекти були заморожені, було ще п'ять проектів, погоджених українською владою", - стверджує прихильник Путіна. - "В Україні ми жили вільно і изьяснялись вільно, не боялися збиратися, протестувати. Я ж не знав, що в сучасній Росії всього цього робити не можна".

Нагадаємо, окупанти зважилися на "відкриття" в Криму, зроблено заяву: "Дозволить створити ядерну базу".

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