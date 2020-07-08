Скандальный бизнесмен Олег Зубков, поддержавший войска РФ при оккупации Крыма, пожаловался на российскую власть

Как сообщает Politeka.net, предатель рассказал о своих проблемах в одном из интервью на YouTube (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Владелец сафари-парков "Тайган" и зоопарка "Сказка" в 2014 году лично забрался в бронетранспортер, чтобы сражаться против ВСУ. Он активно поддерживал политику президента РФ Владимира Зеленского и приветствовал оккупантов, а теперь взвыл из-за тяжелой ситуации. Бизнесмен признался, что после аннексии побывал на 660 судебных заседаниях в рамках 70 различных дел.

По словам Олега Зубкова, россияне пытаются задушить независимость и вольнодумство в зародыше. Кроме того, оккупационная власть не дала ему баллотироваться на выборы после выхода из партии Путина "Единая Россия".

"Я считал, что как при Украине, так в России можно баллотироваться в разные органы власти… но, к сожалению, я не знал, что в России выборы – спектакль для народа", - заявил Олег Зубков.

Он признался, что жаждал перехода Крыма к России, но с приходом оккупантов заметил только ухудшение.

"Я действительно горел идеей интеграции Крыма в состав России, видел в этом обновление, и вообще связывал свою жизнь с этим. К сожалению, это были нечестные выборы и не только для меня. Все мои проекты были заморожены, было еще пять проектов, согласованных украинской властью", - утверждает поклонник Путина. - "В Украине мы жили свободно и изьяснялись свободно, не боялись собираться, протестовать. Я ведь не знал, что в современной России всего этого делать нельзя".

Напомним, оккупанты решились на "открытие" в Крыму, сделано заявление: "Позволит создать ядерную базу".

Как сообщала Politeka, крымчане решили уничтожить полуостров, чтобы «насолить» Путину.

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