Речь идет о деньгах из нашего с вами кармана

Украинский омбудсмен Людмила Денисова запросила деньги на собственные нужды из фонда по борьбе со смертоносным китайским вирусом

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

«Денисова просит из фонда по борьбе с коронавирусом выделить ее конторе 14,5 миллиона гривен. Уже немного дико звучит. Фонд вроде бы по идее создан для людей, которые пострадали от ковида. А Денисова из этого фонда просит на ремонт ее офиса 10 миллионов», - возмутился журналист.

Он добавил, что еще три с половиной миллиона омбудсмен просит на разработку нового сайта на новой платформе.

Ведущий подчеркнул, что сайт с функционалом, необходимым для эффективной работы омбудсмена, никак не может стоить миллионы гривен.

«Нужно говорить прямо. Это попытка банального воровства денег. И опять же, из нашего с вами кармана», - подчеркнул Лесев.

Он напомнил, что это не первая подобная история с участием Денисовой. Так, в 2008 году, когда она была министром социальной политики в Кабмине Юлии Тимошенко, глава СБУ Наливайченко обвинял ее в организации тендера по закупке инвалидных колясок, где каждое инвалидное кресло обошлось на 200% дороже рыночной цены.

«Абсолютно узнаваемый фирменный стиль. Украсть у обездоленных – безработных, инвалидов, чернобыльцев – украсть из фонда по борьбе с коронавирусом – и переложить бабосы в свой карман», - подытожил Лесев.

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