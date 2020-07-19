У Раді зібралися полегшити життя українцям, щоправда не скрізь і не всім

Вже з осені водіям можуть дозволити перевищувати швидкість на 30-60 км/год на міжнародних та національних автомобільних дорогах. Відповідний законопроект № 3744 зареєстрований в парламенті, пише "РБК-Україна".

Експерти вирішили, що документ не потребує додаткових витрат і не матиме прямого впливу на показники бюджетів.

Так, пропонується скасувати штрафи за перевищення встановлених обмежень швидкості руху авто на міжнародних та національних автомобільних дорогах:

що мають по одній смузі для руху в кожному напрямку більш ніж на 30 км/год

що мають дві смуги для руху в одному напрямку більш ніж на 40 км/ч

що мають три і більше смуги для руху в одному напрямку більш ніж на 50 км/год

При цьому штрафувати на 510 гривень пропонується за перевищення допустимого ліміту швидкості більш ніж на 60 км/год на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку.

Проголосувати за цей закон нардепи зможуть восени, повернувшись із літніх канікул.

Раніше ми повідомляли, в Україні можуть посилити покарання для певної категорії громадян. Про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, Верховна Рада має намір ухвалити законопроект, що передбачає посилення відповідальності за п'яне водіння.

Геращенко припустив, що голосування може відбутися вже у вересні 2020 року. На такий крок МВС піде після смертельного ДТП під Києвом, у якому загинули чотири людини.

"За випадок, коли особа, раніше судима за вбивство на дорозі, другий раз в стані алкогольного сп'яніння вб'є двох і більше людей, як у випадку з трагедією, де загинули батьки і двоє дітей, то президент взагалі пропонує ввести вищу міру покарання - довічне ув'язнення. І я його в цьому повністю підтримую", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, що українцям підготували нові покарання, штрафи злетять до небес: "З 1 липня...", заява

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