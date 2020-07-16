Сейчас трудно штрафовать, но все должно измениться

В Верховной Раде создали законопроект, в котором предусмотрены новые штрафы

Документ касается людей, которые курят. Так, уже этой осенью нардепы хотят рассмотреть законопроект, в котором говорится о повышении штрафов за выброшенные окурки на улице.

Однако юрист Лилия Баюш отмечает, что закон будет регулировать всю сферу управления отходами, в том числе ответственность бросание окурков и другого мусора, пишет РБК.

Увеличить штрафы планируется от 100 до 150 необлагаемых минимумов, то есть от 1700 и до 2500 гривен сдерут за нарушение.

По словам экспертов, новые штрафы хотят приравнять к европейским, ведь представители нашей страны подписали соответствующие договоры, поэтому нужно привести свое законодательство к законодательству в этой сфере в странах ЕС.

На данный момент в Украине существует небольшое наказание за выброшенные окурки (от трех до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 51 до 170 гривен), и почти не урегулированное. Поэтому полицейским трудно штрафовать за курение в неположенном месте и за выброшенные окурки.

Стоит отметить, что за мелкое засорения окружающей среды штрафные санкции могут быть еще меньше. В частности, за мусор, выброшенный из поезда, придется заплатить до 170 гривен, а за мусор из авто - 17 гривен.

Таким образом, новым законопроектом собираются повысить пеню до такого уровня, чтобы люди боялись мусорить.

Напомним, в Украине нужно ограничить количество пластиковых пакетов, а законопроект № 2051-1, который народные депутаты приняли в первом чтении, поможет это осуществить.

В случае принятия закона все тонкие пластиковые пакеты толщиной до 50 микрон будет запрещено распространять.

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